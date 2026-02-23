Maaş zamlarının belirlenmesinin ardından ürün kalemlerine zamlar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Son olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden toplu ulaşıma zam kararı verildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan açıklamada, kentteki toplu taşıma ücret tarifesinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

ÜCRETLER DEĞİŞTİ

Otobüs ve dolmuşlarda 23 TL olan tam biniş ücreti 27 TL olarak ve dolmuşlarda yapılan nakit binişlerdeki 15 TL olan öğrenci ücreti ise 17 TL olarak uygulanacak.

15 TL olan öğrenci tarifesi ile 12.5 TL olan öğrenci abonman tarifesinde herhangi bir değişiklik ve artış gerçekleşmedi.

Buna göre yapılan düzenlemede öğrenci 15 TL, öğrenci abonman 12,5 TL ve tam biniş ücreti de 27 TL olarak belirlendi.

1 Mart’ta zam tarifesi yeni şehir içi ücret tarifesinde mevcut belediye ve özel halk otobüslerinde yapılan kartlı binişlerde yapılacak.