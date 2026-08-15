Erzurum’da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Festivalin gastronomi programına ilişkin de bilgi veren Çam, ev sahibi olarak şef ve TV programcısı Ayvaz Akbacak’ın yer alacağını belirtti. Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, akademisyen şef Asuman Kerkez, milli aşçı şef Eyüp Kemal Sevinç, şef ve TV programcısı Mehmet Fatih Kalaycıoğlu ile Tarım, Gıda ve Mutfak Kültürü Araştırmacısı Kübra Sultan Yüzüncüyıl’ın da Lezzet Noktaları’nı ve yerel işletmeleri ziyaret ederek Erzurum’un gastronomi mirasını yerinde keşfedeceğini söyledi.

Açılış programının ardından protokol üyeleri, Erzurum Müzesi’nde festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ile “Yaşayan Miras: Erzurum” sergilerini ziyaret etti.

Açılış programının ardından protokol üyeleri, Erzurum Müzesi’nde festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ile “Yaşayan Miras: Erzurum” sergilerini ziyaret etti.