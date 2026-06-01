Olay, Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe girişinde gerçekleştirdiği rutin yol kontrolü sırasında yaşandı. Uygulama noktasında görev yapan polis memuru, araç trafiğinin yoğun olduğu sırada asfalt üzerinde ilerlemeye çalışan bir kaplumbağayı fark etti.

Hayvanın araçların altında kalma riski bulunduğunu gören polis memuru, sürücüleri durdurarak geçici olarak trafiği kesti.

SABIRLA KARŞIYA GEÇMESİNİ BEKLEDİ

Kaplumbağayı eline alıp taşımak yerine doğal hareketini sürdürmesine imkan tanıyan polis memuru, küçük canlının kendi hızında güvenli şekilde yolun karşısına ulaşmasını bekledi. Kaplumbağa güvenli bölgeye geçtikten sonra trafik yeniden normale döndürüldü.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Vatandaşlar tarafından görüntülenen olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok kişi, polis memurunun hayvan yaşamına gösterdiği duyarlılığı takdir ederek teşekkür mesajları paylaştı.

Küçük bir kaplumbağa için durdurulan trafik, hem sürücüler hem de vatandaşlar tarafından "insanlık ve merhamet dersi" olarak yorumlandı.