Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ufuk Ş'nin kullandığı 25 ER 526 plakalı otomobil, Erzurum-Aşkale kara yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki şarampole devrilerek ters döndü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücü Ufuk Şişeci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Şişeci'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.