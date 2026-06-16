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Kaynak: DHA

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dedesinin müstakil evine ziyarete giden Yağız Ali Çelik, evin bahçesinde oyun oynadığı esnada ön kısımdan geçen sulama kanalına düştü. Bir anda akıntıya kapılan küçük çocuk, suyun içerisinde sürüklenerek gözden kayboldu.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlileri ile çocuğun yakınları tarafından kanal boyunca gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları neticesinde, Yağız Ali Çelik düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında bulundu.

Sudan çıkarılan küçük çocuğun yapılan muayenesinde kalbinin durduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği yoğun kalp masajı ve ilk müdahalenin ardından Yağız Ali Çelik yeniden hayata döndürüldü.

Olay yerindeki ilk müdahalesi tamamlanan talihsiz çocuk, ambulansa alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yağız Ali Çelik'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.