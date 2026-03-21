Erzurum’da gece saatlerinde yaşanan olay, mahallede büyük paniğe neden oldu. Sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun ardından bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde, hayatını kaybeden kişinin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olayın nasıl gerçekleştiğini ve şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.