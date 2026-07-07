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Kaynak: İHA

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek sele neden oldu. Yağışın ardından meydana gelen sel suları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Oltu-Olur kara yolunun Pernek (İriağaç) Mahallesi yol ayrımı mevkiinde, sel sularının taşıdığı malzemeler kara yoluna taştı. Yolun çamur, taş ve kaya parçalarıyla kaplanması üzerine trafik akışı çift yönlü olarak durma noktasına geldi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye hızla Karayolları ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yoğun bir çalışma yürüten ekipler, asfalt üzerinde biriken sel atıklarını temizleyerek yolu yeniden trafiğe uygun hale getirdi.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Oltu-Olur kara yolunda ulaşım kontrollü olarak yeniden başladı. Yetkililer, bölgede yağışların devam ettiğini belirterek sürücüleri olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.