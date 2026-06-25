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Kaynak: AA

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.T.C. yönetimindeki otomobil ile S.B. kontrolündeki kamyonet, Aşkale-Erzurum kara yolunun 37. kilometresinde çarpıştı. Kazanın ardından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Söz konusu kazada E.A, A.A. ve Ö.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü M.T.C. ile araçlarda bulunan R.A. ve Z.A. ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin naaşları, yapılan incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralıların ise kentteki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.