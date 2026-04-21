Kayak etkinliğine onlarca ülkeden yaklaşık iki yüz uluslararası öğrenci katıldı. Sekiz grup halinde kayağa giden öğrenciler yanlarında bulunan hocalarının eşliğinde kayak yapmanın zevkine vardılar.

Daha önce karla tanışmayan özellikle Afrika kıtasından gelen öğrenciler kayak sporuna büyük ilgi gösterdiler. Kayak ekipmanlarını alan uluslararası öğrenciler önce ayakta durmayı öğrendiler. Acemi pistinde kaymaya başlayan öğrencilerin heyecanları yüzlerinde okundu.

"KARLA İLK DEFA ERZURUM'DA TANIŞTIM"

İlk defa karla, kayakla tanışan öğrencilerden Moritanyalı Hassen Ghaly "Doğduğum , büyüdüğüm şehre kar yağmıyor. Karla ilk defa Erzurum’da tanıştım. İlk önce çok korktum. Gökten karın geldiğini görünce çok korktum. Daha sonra arkadaşlarım korkulacak bir şey olmadığını aksine çok güzel zevkli bir hava olayı olduğunu anlattılar. Karda yürüyüş yapmayı karla oynamayı çok seviyorum. Bu yıl derneğimiz, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin yardımlarıyla Palandöken Dağına gitme şansım oldu. Burada kayakla tanıştım. Çok zevkli bir spor. acemi pistlerden kaydıktan sonra uzun pistlerden yavaş yavaş kaymayı öğrendim. Bizlere bu fırsatı veren derneğimize teşekkür ederim" dedi.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği başkanı Ertan Halit Aksakal, "Yıl içerisinde birçok faaliyet yapıyoruz. Kışın gelmesi ile beraber öğrencilerimizi Palandöken Dağına götürdük.

Onları kayakla tanıştırdık. yaklaşık iki yüz öğrencimiz bu sporu beğenerek yaptı. Bizlere bu fırsatı veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. Destekleriyle birçok alanda olduğu gibi kayakta da öğrencilerimizi yalnız bırakmadık" dedi.