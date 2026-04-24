Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Erzurum'da nefes kesen kurtarma operasyonu

Erzurum’da nefes kesen kurtarma operasyonu

Erzurum’da ağaçta mahsur kalan kedi, ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Haberi Paylaş
Erzurum’da yüksek bir ağacın tepesinde mahsur kalan sahipli kedi, belediye ekiplerini alarma geçirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca ince dalların arasında mahsur kalan ve korku dolu anlar yaşayan kedinin, bir zabıta memurunun omzuna tutunarak aşağı indiği o anlar çevredekilere derin bir nefes aldırdı.

1 5
AZİZİYE’DE NEFES KESEN KURTARMA: KEDİ ZABITANIN OMZUNDA İNDİ

Operasyon Aziziye ilçesinde gerçekleşti. Dalların ince ve yüksek olması nedeniyle vatandaşların müdahale edemediği olayda, ekipler zamanla yarışarak kediyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

2 5
2 SAATLİK BEKLEYİŞ MUTLU SONLA BİTTİ

Boynundaki tasmasından sahipli olduğu anlaşılan kedi, yaklaşık 2 saat boyunca ağacın tepesinde kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri, dikkatli bir şekilde ağaca tırmandı.

3 5
Kedinin, kendisine ulaşan görevlinin omzuna çıkarak aşağı inmesi çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

4 5
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yara almadan aşağı indirilen ve sağlık durumu iyi olan kedi, olay yerindeki sahibine teslim edildi. Kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan hayvansever, belediye ekiplerine teşekkürlerini iletirken; vatandaşlar zabıtanın bu hassas ve başarılı operasyonunu takdirle karşıladı.

5 5
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro