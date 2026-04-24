Erzurum’da nefes kesen kurtarma operasyonu

Erzurum’da yüksek bir ağacın tepesinde mahsur kalan sahipli kedi, belediye ekiplerini alarma geçirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca ince dalların arasında mahsur kalan ve korku dolu anlar yaşayan kedinin, bir zabıta memurunun omzuna tutunarak aşağı indiği o anlar çevredekilere derin bir nefes aldırdı.