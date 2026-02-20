Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan “Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi”, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde açıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferine katkı sunmayı amaçlayan sergide, Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifleri ile Kâbe örtüsünün de aralarında bulunduğu 99 vakıf eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ÜÇ FARKLI BİRİMDEN ESERLER

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, serginin Türkiye’de ilk kez Erzurum’da açıldığını belirterek, organizasyonun üç gün boyunca 13.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini söyledi. Uslu, sergide vakıf eserleri, milli saray koleksiyonları ve kültür varlıklarından seçkin parçaların yer aldığını ifade etti.

“Maneviyat şehri” olarak nitelendirdiği Erzurum’un böyle bir sergiye ev sahipliği yapmasının anlamlı olduğunu vurgulayan Uslu, vatandaşların özellikle kutsal emanetlere yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

ZİYARETÇİLER DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Sergiyi gezen vatandaşlar, kutsal emanetlerin bulunduğu bölümde duygusal anlar yaşadı. Ziyaretçilerden Nizamettin Akçıl, serginin kendilerini asırlar öncesine götürdüğünü belirterek, özellikle gençlerin bu eserleri görmesi gerektiğini söyledi.

Sergi, Ramazan boyunca Erzurum’da maneviyatı ve kültürel mirası bir araya getirmeye devam edecek.