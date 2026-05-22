Erzurum'da kurbanlıklara denetim

Kenger, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Kurban Bayramı öncesi Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda önceki haftalar yoğunluk arttı. Ancak artık bu yoğunluk azalmaya başladı. Açılışından bu yana yaklaşık 21 bin 500 aracı kontrol ettik. Toplamda da 777 bin canlı hayvan kontrol edilmiş oldu. Bu yılın başından itibaren de 60 binden fazla büyükbaş hayvanımızın kontrolü sağlandı. Kontrollerimiz, Kurban Bayramı da dahil olmak üzere devam edecek" şeklinde konuştu.