Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 50 özgün eser sanatseverlerle buluştu. Açılış töreni, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Aydın Baruş da sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Vali Baruş'a hem serginin içeriği hem de koruyucu aile hizmet modeline ilişkin bilgi verdi.

Sergi ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Baruş, koruyucu aile sisteminin çocukların sevgi dolu, güvenli ve sağlıklı bir aile ortamında yetişmeleri açısından önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Bu alanda gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının toplumun geniş kesimlerine ulaşmasının büyük değer taşıdığını belirten Baruş, projeye katkı sunan akademisyenlere, öğrencilere ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Etkinlik süresince ziyaretçiler, farkındalık oluşturmayı amaçlayan 50 eseri inceleme fırsatı bulurken; ebru ve çömlek atölyeleri, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, meddah gösterisi, çocuk oyun alanları ile balon ve yüz boyama etkinliklerine de yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca kurulan Koruyucu Aile Tanıtım Standı'nda vatandaşlara koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında, koruyucu aile olarak çocukların yaşamına dokunan ve örnek bir dayanışma sergileyen ailelere teşekkür belgeleri takdim edildi. Duygusal anlara sahne olan törende, koruyucu ailelerin çocukların geleceğine ve toplumsal dayanışmaya sunduğu katkının önemi bir kez daha vurgulandı. Etkinlik, koruyucu aileler, çocuklar ve protokol üyelerinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.