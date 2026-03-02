Kent merkezinde kar yüksekliği 50 cm geçerken, belediyeler ana yolların önemli bir kısmını temizledi. Ancak yüzlerce ara yol hala temizlenmeyi bekliyor. Kar yağışının ardından okulların iki gün tatil edildiği Erzurum’da iki günlük hafta tatili de şehir merkezinde insan ve araç trafiği yoğunluğu azalttı. Karın getirdiği çile ve sıkıntı yanında keyfini yaşayanlarda oldu.

Bunların başında çocuklar geldi.

Palandöken’in eteklerine yakın alanda bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi Mezarlıklarında mezarlar tamamen kara gömüldü. Mezarlıkların içinde temizlenen yollardaki kar yüksekliği 2 metreyi buldu.

Vatandaşlar bir yandan evlerinin önündeki kar ve buzu temizlerken bazıları da bacaları kürüdü. Ana yolların trafiğe tamamen açıldığı Erzurum’da hala kaldırımların önemli bir kısmı karla kaplı.

Belediyeler personelin yetmediği yerlere mini kar temizleme araçlarını soktu. Bu arada kırsal yollarda da karla mücadele devam ediyor. İş makineleri zorlu köy yollarını ulaşıma açmak için saat mesai harcıyor. Yağan karla birlikte çatılarda oluşan devasa kar kütleleri ve sarkan buzlar da tehlike saçıyor.