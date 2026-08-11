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Kaynak: AA

Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Murat Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde yer alan bir inşaat alanında, beton dökme çalışmaları yürütüldüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kalıp sistemi çöktü.

Göçük ihbarının ardından bölgeye hızla polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, muhtemel bir aksaklığı önlemek amacıyla cadde üzerindeki araç trafiğini durdurarak çevrede geniş güvenlik tedbirleri uyguladı.

Meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan işçiler Sinan T. ve Umutcan L., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki işçinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı da çökmenin yaşandığı inşaat alanına gelerek incelemelerde bulundu.