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Kaynak: ANKA

Yakutiye ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bir daireden diğer grubun üzerine ateş açılması sonucu 10 kişi ile olaya müdahale eden bir polis memuru yaralandı.

Yaralı polis memurunu hastanede ziyaret eden Erzurum Valisi Aydın Baruş, olayın saat 16.45 sıralarında meydana geldiğini belirterek yaralıların sağlık durumuna ve yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

4 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tüfekle açılan ateş sırasında saçmaların dağılması nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını belirten Baruş, yaralanan 10 kişiden 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi. Baruş, diğer 6 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu kaydetti.

POLİS MEMURU BAŞINDAN YARALANDI

Olay yerine ilk ulaşan ekipte görevli bir polis memurunun başına saçma isabet ettiğini açıklayan Baruş, “Çok şükür onun durumu ağır değil. Ama küçük bir operasyon geçirecek. Allah şifalar versin. Kendisini ziyaret ettik” dedi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle olayla bağlantılı 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildiren Baruş, şüphelilerle birlikte bir pompalı tüfek ve bir tabancanın ele geçirildiğini açıkladı. Baruş, silahların olayda kullanıldığının değerlendirildiğini ifade etti.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığını belirten Baruş, polis ekiplerinin olay yerindeki inceleme ve tespit çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İki grup arasında yeniden gerginlik yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin devam edeceğini vurgulayan Baruş, “Şu anda olumsuz bir gelişme yok. Tedbirlerimiz devam edecek” diye konuştu.