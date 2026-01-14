Erzurum’da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 7 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen düzensiz göçmenler ile bu geçişleri organize ettikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan işlemler kapsamında kaçak göçmenlere toplam 288 bin 687 TL, organizatörlere ise 32 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yakalanan 7 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Öte yandan jandarma tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılı içerisinde Erzurum genelinde yürütülen göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 58 organizatör gözaltına alındı, 396 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edildi.