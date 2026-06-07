Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Erzurum, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının tanıtım faaliyetleri kapsamında anlamlı bir gençlik buluşmasına ev sahipliği yaptı. TSKGV Erzurum Bölge Temsilciliği koordinasyonunda Kalor Tepe mevkisinde organize edilen programa üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE BİLGİLENDİRME BİR ARADA

Etkinliğe Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Genç Ofis üyeleri ile Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde eğitim gören yaklaşık 80 öğrenci katılım sağladı. Birlikte yapılan sabah kahvaltısının ardından TSKGV Bölge Temsilcisi emekli Albay Ahmet Avcı, vakfın kuruluşu, misyonu ve projeleri hakkında gençlere kapsamlı bir sunum yaptı. Bilgilendirme toplantısını takiben katılımcılarla birlikte bölgede bir doğa yürüyüşü ve piknik organizasyonu gerçekleştirildi.

TSKGV Bölge Temsilcisi emekli Albay Ahmet Avcı, organizasyonun temel amacının vakfı ve yerli üretimi halka daha yakından tanıtmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gençlerimizle kahvaltıda bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfını ve vakfımızın ortaklığı bulunan güçlü savunma sanayisi şirketlerimizi onlara anlatma fırsatı bulduk. Programımızı Kalor Tepe'deki doğa yürüyüşüyle verimli bir şekilde tamamladık."

"GELİŞEN SİLAH TEKNOLOJİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİK"

Erzurum Teknik Üniversitesi Genç Ofis Sorumlusu Mehmet Emin Daş, etkinliğe 60 gençle destek verdiklerini ifade ederek, özellikle Türkiye'de hızla gelişen silah ve savunma sanayisi teknolojileri hakkında sunulan bilgilerin son derece doyurucu ve faydalı olduğunu vurguladı.

Kendi ilgi alanıyla örtüştüğü için sunumu büyük bir dikkatle takip ettiğini belirten üniversite öğrencilerinden Begüm Atlı ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde yer alan TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN gibi vizyoner firmalar hakkında çok detaylı ve değerli bilgiler edindik. Bizim için gerçekten ufuk açıcı bir etkinlik oldu."

Söz konusu tanıtım ve doğa etkinliğine Erzurum Yakutiye Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Akif Arısoy, Prof. Dr. Mutlu Kundakçı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.