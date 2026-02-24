Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nden bir fırından meydana gelen patlama kısa süreli bir paniğe neden olurken, işletmede küçük çaplı hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, doğalgaz ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.



Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'da meydana gelen olay sonrası işletmeyi ziyaret etti. Yıldızkent'te faaliyet gösteren ekmek fırınında çıkan yangın dolayısıyla işletmemizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Şükürler olsun ki can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz oldu. Rabbim esnafımızı ve tüm hemşehrilerimizi her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin" dedi.