Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği bir otomobil önce kaldırıma, ardından park halindeki başka bir araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Oltu çevre yolunda meydana geldi. E.B’nin kontrolünü kaybettiği 06 DZG 95 plakalı otomobil, kaldırım banketine vurduktan sonra park halindeki 06 DK 2227 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde yaralanan 5 kişi, ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ni kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne nakledildi.