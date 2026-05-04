Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 32. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Rasim Fırat, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.

Esnaf Sarayı Zirve Salonu’nda yapılan genel kurulda 291 delegeden 283’ü oy kullandı. Başkanlık yarışında Rasim Fırat, Hikmet Karaca ve Yücel Karakaya yer alırken, Murat Nohutçu adaylıktan çekildi. Rasim Fırat 130 oy alırken, Yücel Karakaya 122 oyda kaldı. Hikmet Karaca ise 31 oy aldı.

Seçim sonuçlarının ardından konuşma yapan Rasim Fırat, "Bu başarı benim şahsıma ait değil; hem ekip arkadaşlarıma hem de Erzurum’a aittir. Esnafımıza bir iz bırakmışız ve seçimi gönüllere girerek kazanıyoruz" dedi.