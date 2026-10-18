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Kaynak: İHA

Erzurum'da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavga paniğe neden oldu. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

DÜĞÜNDE BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Olay, saat 20.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi Özmeral Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, panik yaşayan kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.