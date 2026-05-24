Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ’nin Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, Palandöken’in ekstrem sporlar ile bisiklet turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Şampiyonanın 2 yıldır düzenlendiğini belirten Bağrıyanık, "Palandöken sayesinde sporcular, düzgün parkurlar bulma imkanına sahip oldu. Organizasyonumuz 2 gündür devam ediyor, final yarışlarındayız. Palandöken'in uluslararası bilinirliliği Downhill sporunda önümüzdeki yıllarda da devam etmek suretiyle artacak. Uluslararası MTB Yarışları da yaz döneminde devam edecek." diye konuştu.

Organizasyonda Avrupa ve Balkan şampiyonalarına katılma hakkı elde eden sporculara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Yarışların sonuçları şu şekilde:

ELİT ERKEKLER

1- Emir Melik Peker

2- Kadir İbiş

3- Eren Pirnal

ELİT KADINLAR

1- İremsu Çağlar

GENÇ ERKEKLER

1- Ahmet Kurt

2- Ramazan Ayvaz

3- Yiğit Efe Al

MASTER ERKEKLER

1- Fehmi Gürkan

2- Onur Sevgi

3- Barış Şen

YILDIZ ERKEKLER

1- Ali Mert Günay

2- Ahmet Eren Acar

3- Sefa Şenol

YILDIZ KIZLAR

1- Selin Ayşe Tığlı

2- Cemile Poyraz