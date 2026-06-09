Erzurum'da sürdürülebilir bir gelecek ve çevre hassasiyeti adına önemli bir etkinlik geride kaldı. Yakutiye ilçesinde bulunan Bilim Erzurum binasında organize edilen kapanış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yarışma boyunca öğrencilerin atık malzemelerden ürettiği yaratıcı geri dönüşüm projeleri, açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

56 OKULDAN 350 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI

Çevre bilincini aşılamayı hedefleyen yarışmaya Erzurum genelindeki 56 farklı okuldan toplam 350 proje başvurusu ulaştı. Uzman jüri tarafından gerçekleştirilen titiz ön değerlendirme sürecinin ardından, 210 proje ana yarışmada sergilenmeye hak kazandı. Öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları projeleri standlarında tanıtan öğrencilerin heyecanı ve gayreti, sergiyi gezen konuklardan tam not aldı.

VALİ VEKİLİ KAZDAL: "GEZEGENİMİZ GELECEK NESİLLERDEN ÖDÜNÇ ALINMIŞ BİR EMANETTİR"

Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Erzurum Vali Vekili Mehmet Faruk Kazdal, etkinliğin istikrarlı bir şekilde üçüncü kez düzenlenmesinin kentteki çevre bilincinin somut bir kanıtı olduğunu vurguladı. İklim değişikliğinin küresel etkilerine değinen Kazdal, şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliği yalnızca bilim insanlarının duyarlılığıyla değil; yangın, sel ve bozulan ekolojik dengelerle artık gündelik yaşantımız haline geldi. Bu tablo karşısında bireysel sorumluluk, toplumsal duyarlılık ve kurumsal iradeler birlikte harekete geçmek zorundadır. Çünkü gezegenimiz bize miras değil, gelecek nesillerden ödünç alınmış bir emanettir. Evlerimizde, okullarımızda ve iş yerlerimizde geri dönüşüme kazandırdığımız her materyal, Erzurum'un yarınlarına bırakacağımız en temiz mirastır. Sıfır atık, sürdürülebilir bir geleceğin vazgeçilmezidir."

BAŞKAN SEKMEN: "MEDENİYETİMİZ İSRAFI HARAM KILMIŞTIR"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise belediye olarak sıfır atık ve geri dönüşüm projelerine yönelik yatırımları hız kesmeden sürdürdüklerini kaydetti. Küresel kaynakların doğru kullanımına dikkat çeken Sekmen, şöyle konuştu:

"Çünkü öyle bir medeniyetin mensuplarıyız ki israfı haram sayan, hoş görmeyen bir anlayışımız, düşünce tarzımız var. Dünyanın birçok ülkesinde insanlar karınlarını doyuramıyor, arzu edilen temiz suya erişemiyor, gıdaları tüketemiyor ve çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Böyle bir dünyada israf etmek bizlere yakışmaz. İnancımız israfı kesin bir dille haram kılmıştır."

BAŞARILI OLAN 36 ÖĞRENCİYE ÖDÜL YAĞMURU

Konuşmaların tamamlanmasının ardından ödül seremonisine geçildi. Projeleriyle dereceye girmeyi başaran 36 öğrenci; elektrikli bisiklet, dizüstü bilgisayar ve çevre bilincini destekleyen çeşitli değerli hediyelerle ödüllendirildi. Protokol üyeleri, ödüllerini takdim ettikleri genç mucitleri ve onlara destek olan danışman öğretmenleri tebrik etti.