Erzurum’da gece saatlerinde yaşanan silahlı olayda bir kişi hayatını kaybetti. Yakutiye ilçesinde cami önünde hareketsiz halde bulunan 32 yaşındaki Alihan Bülbül’ün başından vurulduğu belirlendi.

Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’nde bulunan Güllüce Camisi önünde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANINDA TABANCA BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, 2 çocuk babası Alihan Bülbül olduğu tespit edildi. Bülbül’ün yanında bir tabanca bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, cenazenin yakınlarında iki farklı silaha ait olduğu değerlendirilen 4 boş kovan bulundu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, bazı aile fertlerinin sinir krizi geçirdiği görüldü.

Alihan Bülbül’ün cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.