Erzurum’da Murat Ellik Bulvarı’ndaki bir apartmanın 3. katında yaşayan 45 yaşındaki Ülkühan A., evinin camını temizlerken merdivenden dengesini kaybedip aşağıya düştü.Olayı fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ulaştı.Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

