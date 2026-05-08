Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ay içerisinde yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde 73 düzensiz göçmeni yakalarken, organizatör olduğu belirlenen 13 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Erzurum’da göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir ayda gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar sonucunda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 73 düzensiz göçmen yakalanarak koruma altına alındı.

Yakalanan göçmenlerle ilgili yasal süreç başlatılırken, bu kişilere toplamda 3 milyon 10 bin 593 TL tutarında idari para cezası kesildi. İşlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı süreçlerinin yönetilmesi amacıyla Aşkale Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik yürütülen derinlemesine incelemeler sonucunda, bu faaliyetleri organize ettiği belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Söz konusu organizatörler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haberin kapsadığı aynı dönem içerisinde, Aşkale Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında tutulan 106 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri tamamlanarak ülkelerine gönderilmeleri sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelenin, mevzuatların tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.