Özellikle kentin tarihi noktalarından Bakırcılar Çarşısı ile Habib Baba Çarşısı’nda faaliyet gösteren bileme ustaları, artan talepleri karşılayabilmek adına sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar çalışıyor. Vatandaşlar; eskiyen bıçak, satır ve baltalarını keskinleştirmek için ustalara teslim ederken, amaçlarının hem hayvana eziyet edilmesini önlemek hem de kesim sırasında yaşanabilecek kazaların önüne geçmek olduğu belirtiliyor.

Oltu ilçesinde uzun yıllardır bıçak bileme işiyle uğraşan İmdat Doğan, geleneksel yöntemlerin hâlâ en sağlıklı sonuçları verdiğini ifade etti. Modern makinelerin yaygınlaşmasına rağmen eski usul bilemenin çeliğin yapısını daha iyi koruduğunu söyleyen Doğan, “Kesici aletlerin özellikle kurban döneminde doğru şekilde bilenmesi büyük önem taşıyor. Keskin olmayan bir bıçak hem hayvana acı verir hem de kullanıcı için ciddi risk oluşturur. Yaşanan kazaların çoğu kalitesiz veya iyi bilenmemiş bıçaklardan kaynaklanıyor” dedi.

Ustalar ayrıca bayram öncesinde ortaya çıkan seyyar ve deneyimsiz bileyicilere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşin ehli olmayan kişilerin yanlış işlem nedeniyle bıçağın çeliğine zarar verdiğini belirten Doğan, “Sokak aralarında kurulan tezgâhlarda çoğu zaman sadece yüzey parlatılıyor. Bu da bıçağın özelliğini kaybetmesine neden oluyor. Vatandaşlarımız mutlaka bu işi profesyonel olarak yapan ustaları tercih etmeli” diye konuştu.

Bıçak ustaları, yoğunluğun bayram arifesine kadar devam edeceğini ifade ederken, vatandaşların işlemlerini son ana bırakmasının iş yükünü artırdığını dile getirdi. Erzurum’da bu yıl bıçak bileme ücretlerinin ise ortalama 40 ila 50 TL arasında değiştiği öğrenildi.