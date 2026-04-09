Yurdun birçok bölgesinde bahar havası hissedilirken, Erzurum’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar, vatandaşlara kış sürprizini hatırlattı. Kentte bazı araç sahipleri, araçlarının üzerindeki yaklaşık 10 cm karı temizlemek zorunda kaldı.
Erzurum'da bahar ortasında kar sürprizi
Erzurumlular güne karla uyandı. Kent merkezinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde çığ riski ve zirai don uyarısı yapıldı. Belediye ve karayolları ekipleri yolları açık tutmak çalışırken vatandaşlar ise araçlarındaki karı temizlemek zorunda kaldı.
YOLLAR AÇIK TUTULUYOR
Belediye ve karayolları ekipleri, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle ana arterlerde ve yüksek kesimlerde yol güvenliğinin sağlanması için tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
METEOROLOJİDEN HAVA TAHMİNİ
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurun etkili olacağı bildirildi. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
UZMANLARDAN ÇIĞ VE DON UYARISI
Bölgedeki uzmanlar, kar yağışı nedeniyle çığ riskinin devam ettiğini belirtti.
Ayrıca, orta ve yer yer kuvvetli zirai don tehlikesi nedeniyle tarım sektöründeki üretici ve çiftçilerin önlem alması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşları ve ilgilileri tedbirli olmaya davet etti.
VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI
Erzurum’da kış mevsimi sürprizleri, günlük yaşamı da etkiliyor. Araç sahipleri kar temizliğine özen gösterirken, yolda yürüyen vatandaşlar da kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak zorunda.
Belediye yetkilileri, kar yağışının devam etmesi durumunda ek çalışmaların artırılacağını duyurdu.
Kısacası Erzurum, bahar aylarında karla mücadeleye devam ederken, hem sürücüler hem de üreticiler için tedbirli olmak büyük önem taşıyor.