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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Akif Ümüzer’den kurumun çalışmaları ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Erzurum’da yer alan Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kop Dağı Tarihi Milli Parkı ve Kaçkar Dağları Milli Parkı ile Narman Peri Bacaları Tabiat Anıtı, Tortum Gölü ve Erzurum Ovası sulak alanları ile yaban hayatı geliştirme sahalarında koruma ve kullanma dengesi gözetilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında yaban keçilerinin fotokapanlar, dijital tasmalar ve dron destekli sistemlerle düzenli olarak takip edildiği, koruma faaliyetlerinin kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yıl boyunca devam ettiği belirtildi.

Yapılan envanter çalışmaları sonucunda Erzurum’da 2 bin 722 yaban keçisi ile 92 çengel boynuzlu dağ keçisinin tespit edildi.

Av döneminde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan 120 avcı hakkında toplam 2 milyon 265 bin 315 TL tazminat ve idari para cezası uygulandığı, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının desteklenmesi amacıyla 3 bin 610 kilogram yemin doğaya bırakıldığı ifade edildi.