Erzurum’un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan Muhammed Aydın, yoğun kar nedeniyle ulaşımın zor olduğu yaklaşık 12-13 kilometrelik araziye atlı kızakla giderek yaban hayvanlarına ot, yem, buğday ve ekmek bıraktı.

KIŞ ŞARTLARI YABAN HAYATI ETKİLİYOR

Aydın, “Malum Erzurum’da kış uzadı, kar çok yağdı. Bu yüzden yaban hayvanlarını da düşünmek gerekiyor” dedi.

İmkanları ölçüsünde yaban hayvanlarına yardım etmeye çalıştığını belirten Aydın, vatandaşları da desteğe davet etti: “Sonuçta bu dünyada hep birlikte yaşıyoruz.”