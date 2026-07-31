Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan Hacı Fakirullah Efendi Camisi önünde, saat 00. 30’da meydana gelen olayda, cami önünde park edilmiş hafif ticari aracın yanına gelen 2 kişi, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra lastiklerini bıçakladı.
POLİS ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olay anı, caminin güvenlik kamerasına anbean yansırken söz konusu görüntülerde, aracın yanına gelen 2 kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra lastiklerini bıçaklayıp hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.