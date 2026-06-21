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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, 2 Haziran’da Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi’nde meydana geldi. Evde kahvaltı yapan Şeyma Tutaş (23), bir anda nefessiz kaldı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş, hızlı bir şekilde müdahale ederek boğazına kaçan dili çıkarıp kardeşinin yeniden nefes almasını sağladı.

KARDEŞİNİ KURTARDI, ARDINDAN FENALAŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şeyma Tutaş, Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak aynı gün içinde ağabey Ömer Tutaş da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ömer Tutaş’ın bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu ve olay günü için hastaneden randevu aldığı öğrenildi.

19 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ ACI BİTTİ

Yoğun bakımda 19 gündür tedavi gören Şeyma Tutaş da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Şeyma Tutaş’ın cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

Yaşanan bu trajedi, Erzurum’da büyük üzüntü yarattı.