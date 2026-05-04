Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, dereye düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Kopal Mahallesi’nde büyük üzüntüye neden oldu.

DEREDE KAYBOLDU, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, Filiz Aktağ’ın Germik Deresi’ne düşerek kaybolduğu ihbarı üzerine Karaçoban Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle arama kurtarma çalışması başlattı.

600 METRE İLERİDE BULUNDU

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından küçük kız, en son görüldüğü noktanın 600 metre ilerisinde dere yatağında bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, hızla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karaçoban Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Filiz Aktağ, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Merkezi’ne gönderildi.