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Kaynak: İHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Terminal Caddesi'nde talihsiz bir kaza yaşandı. Yüksek katlı bir binanın 7'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düşen halı, o sırada cadde üzerindeki iş yerinde görev yapan kadın çalışanın başına çarptı.

Metrelerce yüksekten düşen halı, çevreden geçen bir erkeğin ise hemen yanından geçerek teğet sıyırdı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık görevlileri yönlendirildi. Başına çarpan halı sebebiyle hafif şekilde yaralanan kadın iş yeri çalışanı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Sokaktan geçenleri korkutan kaza anı ise caddede seyir halinde bulunan bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.