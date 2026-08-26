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Kaynak: AA / DHA / İHA

Erzurum’un tarihi yapıları arasında yer alan Ane Hatun Türbesi, yüzyıllardır taşıdığı hikâyeyle dikkat çekiyor. Muratpaşa Mahallesi’nde, Muratpaşa Camii haziresinin güney köşesinde bulunan türbe, 1649 yılında IV. Sultan Mehmed döneminde inşa edildi.

Tarihi kaynaklarda türbede medfun kişinin, Osmanlı hizmetine giren ünlü Gürcü komutan Giorgi Saakadze’nin kızı Ana Saakadze olduğu aktarılıyor.

TÜRBENİN KİTABESİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Ane Hatun’un ölümüne ilişkin ayrıntılar, türbenin kuzeydoğu ayağında bulunan mermer kitabede yer alıyor.

33’e 42 santimetre ölçülerindeki kitabede, Morav Han’ın kızı Ane Hatun’un ölümünden duyulan üzüntü şiirsel ifadelerle anlatılıyor.

Kitabede yer alan “Nazlı sevgilim Ane Hanım çok erken öldü, eyvah!” anlamındaki ifadeler, genç yaşta hayatını kaybeden Ane Hatun’un ardından yazılan ağıt niteliğindeki sözleri yansıtıyor.

Kitabenin sonunda ise Hicri 1059 tarihi bulunuyor. Bu tarih miladi takvimde 1649 yılına karşılık geliyor.

DÖRT TARAFI AÇIK, KUBBELİ YAPI

Osmanlı mimarisinde sıkça görülen baldaken tarzında inşa edilen türbe, dört tarafı açık kare planlı yapısıyla günümüze kadar ulaştı.

Kesme taştan yapılan yapının dört ayağı sivri kemerlerle birbirine bağlanırken, üst bölümü kubbeyle örtülüyor. 3,38 metreye 3,38 metre ölçülerindeki türbenin içerisinde biri büyük, ikisi küçük olmak üzere üç mezar bulunuyor.

Büyük mezarın Ane Hatun’a ait olduğu bilinirken, diğer iki küçük mezarın kimlere ait olduğu ise üzerlerindeki kitabelerin zaman içerisinde silinmesi nedeniyle kesin olarak belirlenemiyor.

“ANE HATUN, GÜRCÜ KRALININ KIZI”

Araştırmacı Taner Özdemir, Ane Hatun’un tarihi kimliğine ilişkin değerlendirmesinde, türbenin Murat Paşa Haziresi’nin güneybatı kısmında bulunduğunu belirtti.

Özdemir, tarihi kaynaklara göre Ane Hatun’un 17. yüzyılda yaşayan Gürcü kralı Giorgi Saakadze’nin kızı olduğunu ve Erzurum’da medfun bulunduğunu söyledi.

Türbede üç sanduka bulunduğunu belirten Özdemir, bunlardan birinin Ane Hatun’a ait olduğunu, diğer iki mezarın ise bazı kaynaklarda Ane Hatun’un çocuklarına, bazı kaynaklarda ise Gürcü kralının diğer çocuklarına ait olduğunun aktarıldığını ifade etti.

OSMANLI'YA SIĞINDI, ERZURUM'DA MÜSLÜMAN OLDU

Gürcü kralının askeri hayatına da değinen Özdemir, Gürcü ve Osmanlı kaynaklarında Giorgi Saakadze’nin 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile İran arasındaki mücadeleler sırasında arada kaldığının ve daha sonra Osmanlı Devleti’ne sığındığının aktarıldığını belirtti.

Saakadze’nin Mehmet Paşa adını aldığı ve 17. yüzyılın ilk yarısında Halep’te hayatını kaybettiği ifade edilirken, kızının ise Erzurum’da medfun olduğu aktarılıyor.

Özdemir, rivayetlere göre Ane Hatun’un Erzurum’da bulunduğu dönemde İslamiyet’i seçtiğini, şehirde çeşitli hayır işlerinde bulunduğunu ve Erzurum halkı tarafından sevildiğini söyledi.

“TURİZME KAZANDIRILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Ane Hatun’un şehirde bıraktığı izlere de dikkat çeken Özdemir, Erzurum’da Anne, Ane ve Ana isimlerinin yaygın olmasının da bu tarihi hikâyeyle bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Tarihi kitabede ölüm tarihinin 1649 olarak yer aldığını belirten Özdemir, Murat Paşa Haziresi’ndeki Ane Hatun Türbesi’nin sahip olduğu tarihi değer nedeniyle turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık dört asra yaklaşan geçmişiyle Ane Hatun Türbesi, hem mimari özellikleri hem de Gürcü tarihinden Osmanlı dönemine uzanan hikâyesiyle Erzurum’un dikkat çeken tarihi yapıları arasında bulunuyor.