Erzurum'da 1100 yıllık çığlık: Hz. Meryem fresklerini kazıdılar

Yaklaşık 1100 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen kiliseye ulaşımı sağlayan yol ve merdivenlerin de büyük ölçüde yıkıldığı gözlendi. Tarihi yapıya geçici ve yıpranmış ahşap merdivenlerle ulaşma imkanı bulunuyor. Yöre halkı, Şenkaya'nın önemli tarihi değerleri arasında gösterilen kilisenin restore edilerek hem korunmasını hem de yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmasını talep ediyor.