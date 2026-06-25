Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkisinde meydana geldi. Erzurum'a yönüne giden 19 TZ 473 plakalı otomobil, kiraz yüklü 60 AGP 287 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Erzurum yolunda can pazarı: Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 3 ölü 3 yaralı - Resim : 1

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erzurum yolunda can pazarı: Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 3 ölü 3 yaralı - Resim : 2

Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum yolunda can pazarı: Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 3 ölü 3 yaralı - Resim : 3

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.