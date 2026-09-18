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Kaynak: İHA

Erzurum’un Uzundere ilçesinde dağlık bölgede yaşayan bir grup dağ keçisi, kara yolu kenarında görüntülendi.

Erzurum-Uzundere kara yolunda seyreden sürücüler, yol kenarındaki dik ve kayalık yamaçlarda dolaşan dağ keçilerini fark etti. Keçilerin yiyecek aradığı anları gören bazı vatandaşlar araçlarını durdurarak hayvanları izledi.

Koruma altındaki dağ keçilerini görüntülemek isteyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Kayalık arazide hareket eden keçiler, bir süre sonra dik yamaçlardan ilerleyerek sarp kayalıklara tırmandı.

Dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.