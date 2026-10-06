Kaynak: İHA

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2025'in Ocak-Ağustos döneminde 313 bin 4 olan ziyaretçi sayısı, 2026'nın aynı döneminde 115 bin 559 kişilik artış kaydetti. Geçen yılın tamamında 493 bin 641 turist ağırlayan kent, 2026'nın ilk 8 ayında geçen yılın 12 aylık toplamının yüzde 86,8’ini yakalamış oldu. En yüksek aylık artış ise yüzde 61,8 ile ocak ayında gerçekleşti.

GECELEME SAYISINDA YENİ REKOR KAPIDA

Ziyaretçi sayısındaki artış konaklama verilerine de olumlu yansıdı. Kentteki toplam geceleme sayısı geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 27,5 artarak 761 bin 278’e yükseldi. Bu performansın en büyük paydaşı ise 403 bin 634 kişi ve 719 bin 943 geceleme ile yerli turistler oldu.

YIL SONU HEDEFİ: 600 BİN TURİST VE 1 MİLYON GECELEME

Yılın son 4 ayında da benzer bir ivmenin devam etmesi halinde Erzurum'un yıllık turist sayısında 600 bin sınırını rahatlıkla geçeceği öngörülüyor. Sektör temsilcileri, mevcut artış trendinin sürmesi durumunda kentin yıllık toplam geceleme sayısının da ilk kez 1 milyon barajını aşmasını bekliyor.