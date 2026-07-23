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Kaynak: İHA

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen hava koşulları yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine 37 kilometre mesafedeki Mollamehmet Mahallesi'nde, yüksek rakımlı alanlarda etkisini artıran şiddetli yağmur ve dolu yağışı sele dönüştü. Dağlık kesimlerden süzülerek yerleşim yerine ulaşan sel suları, mahallede ciddi miktarda maddi zarara yol açtı. Taşkın sebebiyle çok sayıda konut sular altında kalırken, ekili alanlar ile meralar göle döndü.

Geçmiş dönemlerde de benzer afetlerle mücadele ettiklerini belirten Mollamehmet Mahallesi Muhtarı ve Tekman Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarıer, bölgedeki altyapı yetersizliğine vurgu yaptı. Felaketin oluşturduğu zarara değinen Sarıer, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardan beridir bu sıkıntıları yaşıyoruz. Daha önce yine aşırı yağmurlardan dolayı mahallemiz su altında kalmıştı. Bu son selde yaklaşık 4 bin ila 5 bin balya otumuz sulara kapılarak ziyan oldu. Evlerimiz sular altında kaldı, kışlık erzaklarımız ve eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Mahalle halkı olarak perişanız."

Olayın ardından bölgeye yönlendirilen iş makineleri ve tahliye ekipleri, yerleşim yerinde biriken sel sularını boşaltmak ve ulaşıma kapanan güzergâhları açmak amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Zarar tespit sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik yardım planlamasının yapılacağı bildirildi. Her şiddetli yağışta aynı endişeyi taşımak istemediklerini dile getiren mahalle sakinleri ise bölgeye acil olarak kalıcı taşkın koruma kanallarının inşa edilmesini ve dere ıslahı projelerinin hayata geçirilmesini bekliyor.