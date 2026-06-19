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Kaynak: İHA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital dünyayı mesken tutan bir suç örgütüne yönelik dev bir operasyona imza attı.

İLK DALGA: 260 MİLYON TL'LİK HESAP TRAFİĞİ

Siber polisi, 7258 Sayılı Kanun (Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi) kapsamında yürüttüğü teknik takipte ilk etapta 4 şüpheliyi radarına aldı. Zanlıların geriye dönük banka hareketlerini inceleyen uzmanlar, suçtan elde edildiği netleşen 260 milyon TL'lik devasa bir para trafiğini deşifre etti.

Düzenlenen ilk dalga operasyonda yakalanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anlarına ait görüntüler emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

WHATSAPP İNCELEMESİ ŞEBEKENİN "KARANLIK PANELLERİNİ" ÇIKARDI

Tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerini laboratuvarda mercek altına alan siber uzmanları, şebekenin ağını genişleten kritik bilgilere ulaştı.

Yapılan derinlemesine incelemede; zanlıların WhatsApp yazışmalarında, yasa dışı bahis oynatmak ve vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirmek için tasarlanmış, "panel" olarak tabir edilen illegal platformları kullanan 13 yeni üye tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI İKİNCİ DALGA: 10 TUTUKLAMA DAHA

Siber polisi, elde edilen bu yeni deliller ışığında düğmeye basarak Erzurum merkezli geniş çaplı bir operasyon daha başlattı. Erzurum (10), Tekirdağ (1), Antalya (1) ve Balıkesir’de (1) belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

-Ele Geçirilenler: İkinci dalgada 13 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru barındıran dijital materyal, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

-Adli Sonuç: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 10 şüpheli daha tutuklandı.

TOPLAMDA 14 TUTUKLAMA

Düzenlenen iki başarılı operasyon zinciri sonucunda adalete teslim edilen şebekeden toplamda 14 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş oldu. 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, operasyon sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı kararlı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."