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Kaynak: İHA

Erzurum’un saklı kalmış cennetlerinden İspir Yedigöller, 3 bin 200 metre yükseklikteki muazzam atmosferiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Kaçkar Dağları’nın güneybatısındaki Verçenik Dağları silsilesi üzerinde konumlanan bu eşsiz alan, buzul oluşumlu gölleri ve zengin vejetasyonuyla adeta bir kartpostalı andıran görüntüler sergiliyor.

Çevresi beyaz örtüyle kaplı olan bölgede, farklı büyüklüklerde toplam 10 adet buzul gölü yer alıyor. İspir sınırları içerisindeki bu özel coğrafyada; Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır gibi isimlerle anılan göller bulunuyor. Bazı göllerde kımızı benekli alabalıkların yaşayabildiği ekosistem, her mevsim kendine has renk tonlarına bürünüyor.

Erzurum ile Rize il sınırında, Moryayla ve Yedigöl mahallelerinin arasında uzanan bölge, barındırdığı irili ufaklı su birikintileriyle dikkat çekiyor. Doğal yapısını koruyan Yedigöller sahası, doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez durakları arasında ilk sıralarda geliyor.