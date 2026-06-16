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Kaynak: AA

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvan otlattığı sırada kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'tan acı haber geldi. 10 Haziran günü kırsal alanda hayvanlarını otlatırken ortadan kaybolan gençten haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Okan Koç'un bulunması için AFAD, jandarma ekipleri ve dalgıçlar koordineli bir çalışma yürüttü. Aras Nehri ve çevresinde botlarla arama yapan ekipler, dürbünlerle de bölgeyi sürekli taradı. Kars İl Jandarma Komutanlığından gelen 25 personelin de destek verdiği arama kurtarma faaliyetleri, toplamda 100'ü aşkın personelin katılımıyla titizlikle sürdürüldü.

6 gündür aralıksız devam eden çalışmaların ardından acı haber nehir yatağından geldi. Talihsiz gencin cansız bedeni, kaybolduğu ihbar edilen bölgenin yaklaşık 5 kilometre uzağında, Aras Nehri'nin içerisinde bulundu. Ekipler tarafından nehirden çıkarılan genç çobanın cenazesi, gerekli işlemler için yetkililere teslim edildi.