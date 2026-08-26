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Kaynak: İHA

Erzurum'un simge noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde gece saat 01.39 sularında bir trafik kazası gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir turizm şirketine ait boş yolcu otobüsü, yol kenarındaki tarihi büfeye çarparak durabildi. Kazanın meydana geldiği anlar çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Çarpışma esnasında otobüste yolcu yer almazken, tarihi büfenin de kapalı konumda bulunması olası bir facianın önüne geçti. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, tarihi yapıda ciddi düzeyde maddi hasar oluştu.