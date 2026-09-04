Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi’nin (2. OSB) eylül ayı yönetim kurulu toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bölgenin mevcut durumu, devam eden projeler ve sanayi yatırımlarına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

OSB’NİN GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıya önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.

Toplantı, Bölge Müdürü Fırat Karakaya’nın bölgedeki mevcut durum, yürütülen projeler ve altyapı çalışmalarına ilişkin sunumuyla başladı.

ARSA TAHSİSLERİ VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmelerde arsa tahsis başvuruları, paket arıtma sistemi, yatay delgi ve yağmur suyu hattı çalışmaları, itfaiye protokolü ve personel alımı gibi konular ele alındı. Ayrıca Aziziye Belediyesi’nin bölge yönetimine alınması ve ilave alan talepleri de değerlendirildi.

TELESİYEJ FABRİKASINDA İNCELEME

Toplantının ardından heyet, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraki tarafından yapımı sürdürülen telesiyej ekipmanları üretim fabrikasının inşaat alanını ziyaret etti.

Projenin mevcut durumu ve inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, özellikle kış turizmi alanında yerli üretimin Erzurum’da hayata geçirilmesinin kent sanayisi ve istihdam açısından önemine dikkat çekti.

OSB’NİN YATIRIM KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Yaklaşık 5 milyon metrekare büyüklüğe ulaşması planlanan Erzurum II. OSB’de yatırım kapasitesinin, üretim altyapısının ve istihdam imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.