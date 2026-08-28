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Kaynak: İHA

Hatay'ın Erzin ilçesi genelinde yer alan narenciye bahçelerinde teknik ekipler tarafından saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde bitkilerin genel gelişim durumları, mevcut hastalık ve zararlıların yayılımı ile gelecekte oluşabilecek olası riskler yerinde tespit edildi. Çalışmalarda ayrıca zararlılarla mücadele yöntemleri ve üretim süreçlerinde karşılaşılan aksaklıklar değerlendirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman personellerle yapılan görüşmelerde, sahadaki son durum ve bitki sağlığının korunması adına atılacak yeni adımlar ele alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki narenciye üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekolte kaybının önüne geçmek amacıyla saha taramalarının kesintisiz devam edeceğini vurguladı.