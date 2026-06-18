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Kaynak: İHA

Kulübün adının kısa süre önce yalnızca "Erzincanspor" olarak güncellendiğini hatırlatan Başkan Güneş, yaptığı yazılı açıklamada bu hamlenin sadece bir isim değişikliği olmadığını, kulübün geleceğini inşa edecek büyük bir vizyonun ilk adımı olduğunu vurguladı.

Futbolun profesyonel bir akılla yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Güneş, taraftarın aidiyet duygusunu ve kulübün amatör ruhunu kaybetmeden kurumsal bir kimlik kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

ŞİRKETLEŞME MODELİNİN 3 TEMEL KAZANIMI

Başkan Alaattin Yavuz Güneş, anonim şirket yapısına geçişin kulübe üç ana sütunda büyük avantajlar sağlayacağını ifade etti:

-Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Mali süreçler daha güçlü denetim mekanizmalarıyla yönetilecek, harcamalar kayıt altında ve denetlenebilir olacak.

-Kurumsallık ve Hafıza: Yönetimler ve başkanlar değişse bile kulübün hedefleri, vizyonu ve kurumsal hafızası kesintiye uğramadan yaşamaya devam edecek.

-Yatırım ve Sürdürülebilir Büyüme: Kulüp, yeni finansal modellerle altyapıya, tesislere ve genç yeteneklere çok daha fazla kaynak ayırabilecek.

"ERZİNCANSPOR DAİMA ERZİNCAN'IN KALACAKTIR"

Şirketleşme modelinin kulübün şehirden kopacağı anlamına gelmediğini, aksine bağları daha da güçlendireceğini belirten Güneş, açıklamasında şu net mesajı verdi:

"Erzincanspor Erzincan'ındır ve daima Erzincan'ın kalacaktır. Bu dönüşümün merkezinde Erzincan, sürdürülebilir başarı ve kulübümüzün geleceği vardır. Amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen, altyapısıyla örnek gösterilen ve Erzincan'dan milli sporcular yetiştiren bir futbol ekosistemi oluşturmaktır."

Başkan Güneş, Erzincanspor'un geleceğini güvence altına alacak bu tarihi virajda, tüm genel kurul üyelerini ve taraftarları olağanüstü genel kurula katılarak kulübün yeni geleceğine destek vermeye davet etti.