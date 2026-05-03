27-30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen final etabında, Erzincan’ı temsil eden Elif Ecrin Gülle ve Utku Altunkuyu, hazırladıkları projeyle dikkatleri üzerine çekti. Danışman öğretmenleri İlhan Sahip rehberliğinde geliştirilen "MM EYZA" isimli çalışma, jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda edebiyat alanında Türkiye dördüncüsü seçilerek teşvik ödülüne layık görüldü.

Her yıl binlerce projenin başvuru yaptığı ve oldukça zorlu bir eleme sürecine sahne olan yarışmada, finale kalmanın başlı başına büyük bir kazanım olduğu vurgulandı. Erzincan BİLSEM öğrencilerinin elde ettiği bu derece, hazırlanan projenin akademik niteliğini ve özgünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.