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Kaynak: İHA

Erzincan'ın tescilli kuru fasulye çeşidi Işıl-24'ün tarla üretim süreci, kentteki üreticiler tarafından aralıksız sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Karatuş köyünde kuru fasulye yetiştiriciliği yapan Oğuz Gülaçtı'ya ait üretim alanını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve tescil edilen Işıl-24 kuru fasulyesinin mevcut gelişim durumu ve üretim aşamaları hakkında üreticiden detaylı bilgiler alındı.

Ziyaret esnasında kentteki tarımsal vizyona dikkat çeken İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'da kuru fasulye üretim hacminin artırılmasını hedeflediklerini belirtti. Üreticilerin sahada karşılaştığı problemlerin belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarının üretilmesi amacıyla yeni bir proje hazırlığı içinde olduklarını ifade eden Koçaker, bu projenin Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle en kısa sürede uygulamaya konulacağı müjdesini verdi.